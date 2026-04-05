Tarım ve Orman Bakanlığı, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerde denetim sistemini yenileyecek bir yönetmelik taslağı hazırladı. Düzenlemeye göre, ürünlerin yalnızca tescil almış olması artık yeterli sayılmayacak. Üreticiler sertifikasyon sistemine dahil edilecek ve ürünler yetkili kontrol kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenecek.

Belirlenen standartları karşılayan ürünler turuncu etiketle piyasaya sunulacak. Etiketlerde sertifika numarası da yer alacak ve standartları karşılamayan ürünlerin bu etiketi kullanmasına izin verilmeyecek.

Yeni sistem, ürünlerin üretim aşamasının yanı sıra hasat, işleme, paketleme, depolama ve sevkiyat süreçlerini de kapsayacak. Tüm tedarik zinciri kayıt altına alınarak izlenebilir hale getirilecek.

Düzenlemenin, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerini artırması, taklit ve düşük kaliteli ürünlerin piyasadaki payını azaltması ve gerçek üreticilerin öne çıkmasını sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK