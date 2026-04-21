Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kamuoyuna açıklandı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, çiftçilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak proje hakkında bilgi verdi.

'Gençler ve Kadınların Üretime Daha Fazla Dahil Edilecek'

Projede yalnızca sürdürülebilirlik hedefinin değil, aynı zamanda verim, uyum ve sürdürülebilirlik esaslarının da dikkate alındığı vurgulayan Akkan, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençlerimizi ve kadınlarımızı üretime daha fazla dahil etmek, meraya dayalı üretimi daha kârlı hale getirmek amacıyla hayata geçirilmektedir. Bu projede yalnızca sürdürülebilirlik hedeflenmemekte, verim, uyum ve sürdürülebilirlik esas alınmaktadır. Dağıtımlar, ülkemizin yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaşlar üzerinden uygulanacaktır' ifadelerini kullandı.

Proje ile İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevaplar ise Şöyle:

Bu Projeye Kimler Başvuru Yapabilecek?

Projeye işletmesi olan veya olmayan herkes başvuruda bulunabilecektir. Hâlen küçükbaş yetiştiriciliği yapanlar da 31 Aralık 2025 tarihli TÜRKVET verilerine göre en fazla 450 gün ve üzeri yaştaki 105 anaç küçükbaş hayvan şartı aranacaktır.

105 ve üzeri anaç küçükbaş hayvanı olan işletmelerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İşletmesi olduğu halde başvuruda bulunan ve hak sahibi olan kişiler, kendilerine TİGEM tarafından hayvan alımıyla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde başvuruda bulundukları yerde istenilen kapasitede işletme açmak zorunda olacaktır. Aynı haneden bir yetiştirici başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Proje başvuruları, hak sahibinin işletmesinin bulunduğu ya da işletmesini açacağını beyan ettiği yerdeki il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacaktır.

Kimlere Öncelik Tanınacak?

Kadınlar, gençler, engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri ile birincil derece tarımsal amaçlı örgüt üyelerine öncelik verilecektir.

Başvuruda Hangi Belgeler İsteniyor?

Hak sahiplerinden başvuru dilekçesi ve formu ile nüfus cüzdanı fotokopisi talep edilecektir. Öncelik tanınanlar arasında bulunması durumunda buna ilişkin belgeler istenecektir.

Proje Hangi Yıllarda Uygulanacak?

Proje, hayvancılık yol haritasının hedefleri ve eylemleri kapsamında 2026-2028 yıllarında uygulanacaktır.

Proje Kapsamında Ne Kadar Küçükbaş Hayvan Verilecek?

TİGEM tarafından temin edilecek 95 baş dişi ve 5 baş erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan, 1 yıllık TARSİM sigortası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak hak sahiplerine teslim edilecektir.

Küçükbaş Hayvanlar İçin Başka Destekler Olacak Mı?

İşletme başına 180 bin lira bakım ve besleme bedeli ödenecektir.

Proje Kapsamında Kredi Kullanılabilecek Mi?

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan yüzde 100 faiz indirimine kadar temel hayvancılık kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler, 2 yıla kadar geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 ya da 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.

Hayvan Teslimine Ne Zaman Başlanacak?

Başvurular 30 Nisan 2026 tarihine kadar yapılabilecektir. TİGEM tarafından puan sırasına göre hak sahipleri bilgilendirilerek bu yılın ikinci yarısından itibaren hayvanların teslimine başlanacaktır.

Kaynak : PERRE