'Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Yeni yönetmelikle birlikte tarım arazilerinde son yıllarda sayıları artan bağ evi, bungalov ve konteyner ev gibi yapıların inşasına sıkı kurallar getirildi. Bu tür yapıların yapılabilmesi için 'Toprak Koruma Kurulu'ndan izin alınması zorunlu hale getirildi. Eğer tüm bunlara rağmen izinsiz yapılar kaldırılmazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılacak.

Bakanlık Tarafından Yıkılacak

Yönetmeliğe göre, izinsiz yapıların kaldırılmaması halinde yıkım işlemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yıkım masrafları ise ilgililerden tahsil edilecek.

En Az 5 Dönüm

Bağ evi yapımına da yeni şartlar getirildi. Buna göre bağ evi inşa edilebilmesi için en az 5 dönüm büyüklüğünde arazi bulunması gerekecek. Yapının taban alanı 30 metrekareyi geçemeyecek ve en fazla iki katlı olarak yapılabilecek. Her parselde yalnızca bir adet bağ evi yapılmasına izin verilecek, bir ailenin aynı bölgede birden fazla bağ evi yapmasına da izin verilmeyecek. Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik yapı içİn en az 1 dönüm arazi şartı aranacak.

HABER: ANKARA (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE