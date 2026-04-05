Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, mart ayında yüzde 1,94 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 seviyesinde açıklandı.

Açıklanan verilerle birlikte 2026 yılının ilk üç ayına ait toplam enflasyon oranı yüzde 10,04 olarak hesaplandı. Bu oran, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici oldu.

Öte yandan toplu sözleşme kapsamında memur emeklileri için öngörülen zam oranının yüzde 11 olduğu bildirildi.

Güncellenen Emekli Maaş Tablosu (%10,04 artış)

Mevcut Maaş Yeni Maaş (2026)

20.000 TL 22.008 TL

21.000 TL 23.108,40 TL

22.000 TL 24.208,80 TL

23.000 TL 25.309,20 TL

24.000 TL 26.409,60 TL

25.000 TL 27.510,00 TL

26.000 TL 28.610,40 TL

27.000 TL 29.710,80 TL

28.000 TL 30.811,20 TL

29.000 TL 31.911,60 TL

29.100 TL 32.021,64 TL

29.200 TL 32.131,68 TL

29.300 TL 32.241,72 TL

29.400 TL 32.351,76 TL

30.000 TL 33.012,00 TL

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK