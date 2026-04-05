Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayına ilişkin gıda denetim verilerini açıkladı. Bakan Yumaklı, '1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik' dedi.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik işlemlerin uygulandığını belirten Bakan Yumaklı, '164,9 milyon lira idari para cezası uyguladık, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk' ifadelerini kullandı.
Gıda güvenliğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, 'Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz' dedi.
Kaynak : PERRE
HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK