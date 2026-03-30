Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü uhdesinde ve Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonunda düzenlenen 'Kim Var?' etkinliği bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla hazırlanan programda, gençlerin millî ve manevî değerleri sanat yoluyla içselleştirmesi, kültürel mirasla bağ kurması ve özgüvenlerini sahneye yansıtması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı ve Sezai Karakoç gibi Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinin eserleri, öğrencilerin koro, orkestra, tiyatro ve görsel sanatlar performanslarıyla izleyiciye sunulacak.

Programın, besteci ve piyanist Yücel Arzen'in katılımı ve öncülüğünde gerçekleştirileceği bildirildi. Etkinliğin, gençlerin sanatsal yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra kültürel ve manevi değerlerle buluşmalarına da katkı sunması bekleniyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un da katılım sağlaması beklenen etkinlik, bugün saat 15.00'te Türkiye Petrolleri (TP) Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak : PERRE

HABER KAYNAK: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK