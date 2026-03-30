Raporda, bazı trafik cezalarında yüzde 100'ü aşan, hatta yüzde 3 bin 600'e varan artışlara rağmen trafik kazaları ve ihlallerinde kayda değer bir düşüş sağlanamadığı ifade edildi. Uygulamanın özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi ekonomik yük oluşturduğu vurgulandı.

Ceza Artışları 'Ekonomik Baskı' Olarak Algılanıyor

Raporun kısa özet bölümünde, cezaların caydırıcılıktan uzaklaşarak ekonomik baskı aracına dönüştüğü yönünde kamuoyunda güçlü bir algı oluştuğu kaydedildi. Denetim eksiklikleri, altyapı sorunları ve trafik eğitimi yetersizliğinin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca trafik cezalarından elde edilen gelirlerdeki artışın, düzenlemenin amacına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi. 2025 yılında 111,1 milyar TL trafik cezası kesildiği, tahsilatın 69,5 milyar TL'ye ulaştığı bilgisi raporda yer aldı.

Sosyal Adalet ve Hukuk Devleti İlkesi Zedeleniyor

Raporda, yüksek ve sabit cezaların farklı gelir grupları üzerinde eşitsiz etkiler oluşturduğu ve bunun sosyal adalet ilkesini zedelediği belirtildi.

Uygulamadaki belirsizlikler ve çelişkili açıklamaların ise hukuk devleti ilkesine olan güveni sarstığı ifade edildi.

Haşim Asnuk: 'Fatura Vatandaşa Çıktı'

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son değişiklikler kapsamında trafik cezalarında çok yüksek oranlarda artışa gidilmiş, bu düzenlemeler 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan artışların temel gerekçesi olarak trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması gösterilmiştir.

Ancak uygulama süreci, bu yaklaşımın beklenen sonuçları üretmediğini açıkça ortaya koymuştur. Bazı trafik cezalarında yüzde 100'ü aşan, hatta yüzde 3.600'e varan artışlar yapılmış olmasına rağmen, trafik ihlallerinde ve kazalarda kayda değer bir düşüş sağlanamamıştır.

Öte yandan, bu denli yüksek ceza artışları özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturmuş, cezaların caydırıcılıktan uzaklaşarak bir tür mali baskı aracına dönüştüğü yönündeki eleştirileri artırmıştır. Trafik cezalarından elde edilen kamu gelirlerindeki ciddi artış da kamuoyunda düzenlemenin amacına ilişkin soru işaretleri doğurmuştur.

Uygulamada ortaya çıkan belirsizlikler, farklı yorumlara açık düzenlemeler ve yürütme organı tarafından yapılan çelişkili açıklamalar ise hukuk devleti ilkesine olan güveni zedelemiştir.

Açıktır ki trafik güvenliği yalnızca cezaları artırarak sağlanamaz. Etkili bir trafik politikası; güçlü denetim mekanizmaları, nitelikli eğitim, güvenli altyapı ve toplumsal bilinç ile birlikte ele alınmalıdır.

Bu çerçevede, yapılan düzenlemelerin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi, ortaya çıkan etkilerin bilimsel veriler ışığında incelenmesi ve daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir trafik güvenliği politikası oluşturulması büyük önem taşımaktadır.'

Bütüncül Trafik Politikası Çağrısı

Saadet Partisi'nin hazırladığı raporda ve İl Başkanı Asnuk'un açıklamasında, mevcut ceza odaklı yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, daha adil bir sistem için cezaların gelir durumuna göre kademelendirilmesi, denetim kapasitesinin artırılması, trafik eğitiminin güçlendirilmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi önerildi.

HABER KAYNAK: ANKARA (PERRE) - Sibel TURAN