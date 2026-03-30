ASAL Araştırma'nın 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, seçmene 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu yöneltildi. Araştırmada mevcut siyasi partilere yönelik güven düzeyine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 37'si hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Bu oranla 'Hiçbiri' seçeneği ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 22,2 ile ikinci sıraya yerleşirken, CHP yüzde 19,5 ile üçüncü sırada ölçüldü.

Partilere Verilen Destek Oranları Şu Şekilde:

Hiçbiri: %40,2

AK Parti: %20,0

CHP: %18,3

DEM Parti: %3,0

MHP: %2,5

İYİ Parti: %1,8

Zafer Partisi: %1,3

Yeniden Refah Partisi: %1,0

Anahtar Parti: %0,7

Diğer: %5,5

Fikrim yok / Cevap yok: %5,7

Araştırmada, herhangi bir partiye işaret etmeyenlerin oranının kararsızlarla birlikte yüzde 41,9'a ulaştığı görüldü.

Kaynak : PERRE

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK