Adıyaman'da iç sularda su ürünleri av yasağı 1 Nisan itibarıyla başlıyor. Balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemini kapsayan yasak kapsamında, 30 Haziran 2026 tarihine kadar baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünleri avcılığı yasak olacak. Uygulama, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile su ürünleri avcılığını düzenleyen 6/1 ve 6/2 numaralı tebliğler kapsamında yürütülecek.

Yasak süresince balıkçı teknelerinin kıyıya en az 100 metre uzaklıkta olacak şekilde karaya çekilmesi zorunlu olacak. Ayrıca bu süre boyunca teknelerde ve istihsal yerleri çevresinde avcılıkta kullanılan araç ve gereçlerin bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Av yasağı döneminde avlanması yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve işleme tesislerinde kullanılması da yasak kapsamında yer alacak. Yasak öncesinde avlanan ve satışa sunulacak ürünler ile muhafaza tesislerinde bulunan stokların ise yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilerek stok tespiti yaptırılması gerekecek.

Stok tespiti yapılan ürünler, müdürlüklerden izin alınmadan satılamayacak, nakledilemeyecek, işlenemeyecek ve ihraç edilemeyecek. Av yasağından önce avlanan iç su balıklarının ise stok tespiti sonrası en geç 7 gün içerisinde satış, nakil, pazarlama ve işleme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olacak.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, av yasağının su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamı açısından büyük önem taşıdığını belirtilerek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirildi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK