Adıyaman'ın ilk eğitim kurumlarından biri olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak büyük ölçüde yıkıldı. Yıllarca binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okul, yalnızca bir öğretim binası değil, aynı zamanda Adıyaman'ın toplumsal hafızasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyordu.

Nahit taşlarından örülü duvarlarıyla uzun yıllar ayakta kalan okul, birçok neslin ilk derslerine, ilk arkadaşlıklarına ve unutulmaz çocukluk anılarına ev sahipliği yaptı. Depremle birlikte yapının büyük kısmı yıkılırken, kent sakinlerinin hafızasında bir dönemin izleri yaşamaya devam etti.

Aradan geçen üç yıla rağmen okulun yeniden yapılmamış olması, vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılanıyor. Yıkıntılar arasında kalan boş sınıflar ve sessiz koridorlar, geçmişte çocuk seslerinin yankılandığı günleri hatırlatıyor.

Kent sakinleri, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yeniden ayağa kaldırılmasının yalnızca yeni bir okul binası yapılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda Adıyaman'ın kültürel belleğinin korunması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bir döneme tanıklık eden okulun yeniden inşa edilmesiyle birlikte, çocuk seslerinin yeniden aynı noktada yükselmesi ve kent hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması bekleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE