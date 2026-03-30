Adıyaman'da Sümer Anaokulu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında hazırlanan 'Oyun Panayırı' adlı çocuk tiyatrosu, izleyicilerden tam not aldı. TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sendika temsilcileri, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Öğretmenler tarafından sahnelenen oyun, eğitici mesajları ve renkli sahne performansıyla dikkat çekti. Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de paylaşma, yardımlaşma ve hayal gücünü kullanma gibi değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Program sonunda konuşan Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya, tiyatronun çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti. Kuşkaya, tiyatronun çocukların kendilerini ifade etmelerine katkı sunduğunu, empati duygusunu geliştirdiğini ve hayal dünyalarını zenginleştirdiğini söyledi.

Çocukların yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal, kültürel ve sanatsal yönleriyle de güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Kuşkaya, 'Bizler, çocuklarımızın sadece akademik başarılarıyla değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal yönleriyle de donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte, onların özgüven kazanmalarını, sahne deneyimi yaşamalarını ve birlikte üretmenin değerini öğrenmelerini hedefliyoruz. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında büyük emek sarf eden kıymetli öğretmenlerimize, destekleriyle yanımızda olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara ve bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sanatla büyüyen, değerleriyle güçlenen bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimizdir' dedi.

Sümer Anaokulu'nun sahnelediği 'Oyun Panayırı', Dünya Tiyatrolar Günü'ne yakışan coşkulu atmosferi ve başarılı sahne performansıyla hafızalarda yer etti.

Kaynak : PERRE