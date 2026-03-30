Öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler, yaşlılarla sohbet edip hayır dualarını alarak onların yüzünde tebessüm oldu. Sevgi, saygı ve vefa duygularının ön plana çıktığı etkinlik, kuşaklar arası bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Bu anlamlı ziyaret, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öngördüğü; değerlerine bağlı, büyüklerine saygılı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirme anlayışının sahadaki güzel bir yansıması oldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

'Emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.

