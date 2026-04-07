(ATSO) Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Torunoğlu, 'Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Torunoğlu, açıklamasında polislerin fedakarlık, cesaret ve özverisine dikkat çekerek, 'Fedakârlığınız ve özverinizle her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bizlere güç veriyor. Görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm emniyet mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık ve başarı diliyorum' dedi.

