Gaziantep'te okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla inşa edilen Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yusuf Tekin'in katılımıyla hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve hayırsever iş insanı Beyhan Uslu iş birliğinde tamamlanan kreş, okul öncesi eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirildi.

Açılış programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu katıldı.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan kreş, 0-3 yaş ve 3-6 yaş gruplarına yönelik eğitim verecek şekilde planlandı. Merkezde uygulanacak programların çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemesi amaçlanıyor. Eğitim faaliyetlerinin oyun temelli öğrenme modeliyle yürütüleceği bildirildi.

Kreş bünyesinde spor salonu, çok amaçlı salon, oyun odaları, eğitmen ve uyku odaları, derslikler ile çamaşırhane ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı ifade edildi. Modern fiziki imkanlara sahip merkezin, okul öncesi eğitim alanındaki ihtiyaca katkı sunması bekleniyor.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görev süresi boyunca kamu bütçesiyle yapılan okul açılışlarına katılmadığını, hayırseverler tarafından yapılan eğitim yatırımlarına destek vermeyi amaçladığını belirtti. Eğitimle ilgili program oluşturma, denetleme ve kontrol etmenin bakanlığın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, eğitim alanındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, çocukların aldığı eğitimin denetlenmesinin önemine dikkat çekti. Gaziantep'te hayırsever katkısıyla yapılan kreşin de bakanlık denetiminde faaliyet göstereceğini belirtti.

Hayırsever iş insanı Beyhan Uslu ise konuşmasında, yatırımlarında kendilerini bir aracı olarak gördüklerini ve topluma fayda sağlamayı temel bir anlayış olarak benimsediklerini ifade etti. Gaziantep'te farklı alanlarda hayırsever katkılarının sürdüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE