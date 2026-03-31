Şehitkamil Belediyesi, özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarıyla gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Birçok branşta verilen eğitimlerle gençler, hayallerine Şehitkamil'de hazırlanıyor.

POMEM, PMYO, BESYO, Spor Lisesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin astsubaylık ve subaylık alımlarına yönelik düzenlenen kurslar, sınav takvimlerine paralel olarak yıl boyunca devam ediyor. Adaylar, her kurumun sınav sistemine uygun olarak hazırlanan özel parkurlarda birebir uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor. Yüzde 98'lik başarı oranı ile dikkat çeken ve Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, disiplinli antrenman programlarıyla adayların performanslarını üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

'Amacımız öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak'

Kurslardan Sorumlu Antrenör Recep Can Urkan, eğitim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, 'Özel yetenek kurslarımızda başta Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu gibi kurumlara öğrenci hazırlıyoruz. Bu süreçte adaylarımızın yalnızca fiziksel değil, mental olarak da hazır olmalarını sağlıyoruz. Onların antrenmanlarında birebir yanında yer alarak profesyonel bir yönlendirme sunuyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin başarılı bir şekilde yerleşmelerine katkı sağlamak' dedi.

'Kursiyerlerden tam not'

Sunulan eğitim ortamından oldukça memnun olduklarını söyleyen kursiyerlerden Emre Bolat, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olduğunu ifade ederek, 'Burayı bir antrenör arkadaşım aracılığıyla buldum. Burada sadece antrenman yapmıyoruz, aynı zamanda çok güzel bir arkadaşlık ve aile ortamı var. Hocalarımızın motivasyonu ve ilgisi sayesinde sınavlara çok iyi hazırlanıyoruz. Haftaya sınavlarımız var ve kendimizi hazır hissediyoruz' diye konuştu.

Polis Meslek Yüksekokulu'na hazırlanan Şeyma Ata ise kursa bir arkadaşının tavsiyesiyle katıldığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Umut yılmaz ve ekibine teşekkür etti.