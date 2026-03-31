Adıyaman’da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale anı görüntülere yansıdı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman’da yaşayan Zeynal Abidin Güler, evde yüzük taktığı sırada parmağında sıkışma meydana geldiğini fark etti. Kendi imkânlarıyla yüzüğü çıkarmaya çalışan Güler, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Adıyaman’da yaşanan olayda ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yüzük kısa sürede çıkarılırken, o anlar kaydedilen görüntülerle dikkat çekti.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İtfaiye Ekipleri Özel Yöntemle Müdahale Etti

Bölgeye gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yüzüğü çıkarmak için özel ip yöntemi kullandı. Yapılan dikkatli müdahale sonucunda yüzük kısa sürede çıkarıldı.

Müdahale Anı Görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin dikkatli çalışması ve yüzüğün çıkarılma süreci yer aldı.

Vatandaş Rahatladı

Yüzüğün çıkarılmasının ardından rahatladığını belirten Zeynal Abidin Güler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililerden Uyarı

İtfaiye yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların kendi yöntemleriyle müdahale etmek yerine profesyonel ekiplerden yardım istemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE