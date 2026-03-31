Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Ekiplerce 6 ikamet ile 6 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 515 gram esrar, 1.644 adet ecstasy hap, 1.453 adet sentetik ecza, 73 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda emniyette işleme alındı.

Emniyet birimlerince, gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

MALATYA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

