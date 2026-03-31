Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AAN 723 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.