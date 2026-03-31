Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülen '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıldı.

Evliliklerinde 25 yılı geride bırakan ve yapılan kura sonucunda belirlenen 47 çift, kutsal topraklara gönderilerek umre ibadetlerini yerine getirdi. Manevi yolculuklarını tamamlayan çiftler, Mardin'e dönüşlerinde coşkulu ve duygusal bir şekilde karşılandı. Karşılama programı Mardin Prof. Aziz Sancar Havalimanında gerçekleştirildi. Çiftler aileleri ve yakınları tarafından ilahiler eşliğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Uzun süren hasretin ardından gerçekleşen buluşmalarda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Umre ziyaretinden dönen çiftler, yaşadıkları manevi atmosferi ve kutsal topraklarda geçirdikleri anları tarif etmekte zorlandıklarını ifade etti. Hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, böyle anlamlı bir organizasyona vesile olan yetkililere teşekkür etti. Çiftler, başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve görevlilere şükranlarını iletti.

Yetkililer ise '2025 Aile Yılı' kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel projelerin artarak devam edeceğini belirtti. Bu tür etkinliklerle hem toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hem de aile bağlarının daha da pekiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.