ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yükümlüler okullardan camilere, şehitliklerden parklara kadar kentin dört bir yanını temizleyerek toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü meyvelerini vermeye devam ediyor. 5-6 Aralık 2024 tarihinde başlatılan 'kamuya yararlı bir işte çalışma' yükümlülüğü kapsamındaki faaliyetler, geniş bir yelpazede aralıksız sürdürülüyor. 'Cizre Denetimli Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor' sloganıyla yürütülen proje kapsamında, 16 ayda toplam 212 okulda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilerin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini amaçlayan çalışmalar, eğitim camiası ve veliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Şehitlikler ve ibadethaneler unutulmadı

Denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışmaları yalnızca okullarla sınırlı kalmadı. Bu kapsamda 19 camide temizlik yapılırken, 5 kez şehitlik temizliği gerçekleştirilerek manevi değerlere sahip çıkıldı. Ayrıca 9 park ve bahçede çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Diken, yapılan çalışmaların toplumsal farkındalığın artmasına ve dayanışma ruhunun güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eğitime, çevreye ve sosyal yardımlaşmaya sağlanan bu katkıların gurur verici olduğunu ifade eden Diken, kamu yararına yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından her yıl Orman Haftası ve Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikim etkinlikleri de düzenlendiğini belirten Diken, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi yükümlülere ayni ve nakdi yardımlarında yapıldığını sözlerine ekledi.