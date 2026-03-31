Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çuval içerisinde kesilmiş at başı ve parçalarının bulunması üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kırsal bölgede at kafası ve parçalarını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kesilmiş at başı ve çuval içerisinde çeşitli parçalar olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için inceleme çalışması başlattı.