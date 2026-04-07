Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Şanlıurfa Şubesi arasında, bağımlılıkla mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda koruyucu ve önleyici faaliyetleri kapsayan protokol için imza töreni düzenlendi.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilay yönetim kurulu üyeleri ile belediye yetkilileri katıldı.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilay'ın toplum sağlığı açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede ortak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi ise imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

