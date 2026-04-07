Şanlıurfa'da, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında çeşitli kurumların iş birliğiyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yürüyüş, saat 10.00'da Ali Şelli Parkı'ndan başlayarak Novada Park AVM önünde sona erdi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler başta olmak üzere Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe sağlık müdürlükleri, gençlik merkezleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Yürüyüş boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliği sağlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mesut Hamidanoğlu, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, yürüyüşün özellikle kadın ve çocuk sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Hamidanoğlu, Şanlıurfa'da 15-49 yaş arası kadınların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri, yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmaları ve toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında da düzenlenen yürüyüşte, kadın sağlığının güçlendirilmesi ve erken teşhisin önemi ön plana çıkarıldı. Ayrıca toplumda akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte yetkililer, vatandaşları il merkezi ve ilçelerde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti. Etkinliğin geniş katılımla gerçekleştiği ve organizasyona destek veren kurumlara teşekkür edildiği bildirildi.

