Şanlıurfa'da etkili olan yoğun yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar sular altında kaldı. Sel sularına kapılan bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE