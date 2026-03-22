Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su kaynaklarını koruma altına alacak olan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan **"Ulusal Su Planı"**nın detaylarını paylaştı. Bakan Yumaklı, "Su Vatandır" anlayışıyla su verimliliği seferberliğini tüm ülkeye yaygınlaştıracaklarını vurguladı.

"Her damlanın değerini biliyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kararlılık mesajı veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:



"'Su Vatandır' anlayışıyla; kaynaklarımızı korumak, verimli kullanımı yaygınlaştırmak ve yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ulusal Su Kurulumuzun rehberliğinde hazırlanan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan 'Ulusal Su Planı' ile kaynaklarımızı güvence altına alıyor, Su Verimliliği Seferberliği’ni ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz. Bu stratejik adımlarla; tarım, sanayi ve bireysel kullanıma kadar her damlanın değerini biliyor, suyumuzu tasarrufla koruyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun."

2026-2035 dönemi için stratejik yol haritası

Ulusal Su Kurulu rehberliğinde hayata geçirilen yeni plan, önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye'nin su politikasının temelini oluşturacak. Plan kapsamında; tarımsal sulamada modernizasyon, sanayide suyun geri kazanımı ve bireysel tüketimde tasarruf bilincinin artırılması hedefleniyor. Bakan Yumaklı, bu stratejik adımlarla suyun her damlasının koruma altına alınacağını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılacağını belirtti.

HABER: KAYNAK/TEKHA

