Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Beyhan Uslu iş birliğiyle, işitme ve denge sağlığı alanında hizmet verecek yeni bir merkez kuruluyor. Meral-Beyhan Uslu İşitme Cihazı Yapım, Uygulama ve Odyoloji Merkezi, tanıdan cihaz teminine, rehabilitasyondan sosyal desteğe kadar tüm süreçleri tek çatı altında sunacak.

Protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, il protokolü, öğretmen ve öğrenciler ile hayırsever Beyhan Uslu katıldı.

Merkez, yetişkin, çocuk ve bebekler için ayrı değerlendirme birimlerine sahip olacak. Erken tanı süreçleri özellikle çocuklar için öncelikli olarak uygulanacak. İşitme cihazı temini, uyumlandırma ve teknik ayarlamalar uzman ekipler tarafından yürütülecek, cihaz kullanım süreci düzenli takip ile desteklenecek.

Merkez bünyesinde teknik servis birimi kurularak cihazların bakım ve onarımı yerinde yapılacak. Afet sonrası cihaz kaybı veya hasarı yaşayan bireyler için hızlı ve kesintisiz destek sağlanacak.

Denge sağlığı kapsamında vestibüler denge ve rehabilitasyon birimi, baş dönmesi ve denge kaybı yaşayan bireylerin tanı ve tedavi süreçlerini yürütecek. Kişiye özel egzersiz programlarıyla günlük yaşamda hareket kabiliyeti artırılacak.

Merkez, klinik hizmetlerin yanı sıra işaret dili eğitimi, aileler için iletişim atölyeleri ve çocuklara dönük gelişim programlarıyla sosyal destek alanını da güçlendirecek. İşitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için grup çalışmaları ve etkinlikler planlanacak.

Hizmetler, şehir merkezi ile sınırlı kalmayacak; kırsal bölgelerde mobil tarama ve yönlendirme çalışmaları ile sahada da hizmet verilecek.

