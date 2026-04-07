Besni Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Cüneyit Yaşar, yakında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Kooperatifte 2023 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını ve aynı zamanda Besni Belediyesi Meclis Üyesi olarak ilçeye hizmet ettiğini belirten Yaşar, depremde zarar gören kooperatif binasının yeniden inşası için yürütülen çalışmalara değindi.

Başkan adayı Cüneyit Yaşar, adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Amacımız esnafımıza yakışır, güven veren ve hizmeti kolaylaştıran bir merkez oluşturmak. Hedefimiz esnafımızın finansmana daha kolay ulaşması, dayanışma ve güvenin güçlenmesi, kooperatifimizin daha güçlü ve etkin hale gelmesidir' ifadelerini kullandı.

Yaşar, kooperatifin önceki başkanı Eşref Göksel'e 33 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, 'Bu süreci birlikte, istişareyle ve ortak akılla yürüteceğiz. Desteklerinizle daha güçlü bir kooperatif ve esnaf yapısını hep birlikte kuracağız. Şimdiden yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

