Benzin ve motorine 7 Nisan itibarıyla yapılması beklenen zamların iptal edilmesinin ardından güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Daha önce motorine 7,67 TL, benzine ise 2,29 TL zam öngörülüyordu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamayla artışın uygulanmayacağı duyuruldu. Adıyaman'da akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

Bu gelişmenin ardından Adıyaman'da güncel litre fiyatları şöyle:

Benzin: 64,74 TL

Motorin: 79,78 TL

LPG: 35,44 TL

Öte yandan büyük şehirlerde fiyatlar da açıklandı.

İstanbul:

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara:

Benzin: 62,90 TL

Motorin: 77,80 TL

LPG: 35,10 TL

İzmir:

Benzin: 62,70 TL

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
İçeriği Görüntüle

Motorin: 77,65 TL

LPG: 35,00 TL

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS