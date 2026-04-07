Benzin ve motorine 7 Nisan itibarıyla yapılması beklenen zamların iptal edilmesinin ardından güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Daha önce motorine 7,67 TL, benzine ise 2,29 TL zam öngörülüyordu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamayla artışın uygulanmayacağı duyuruldu. Adıyaman'da akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

Bu gelişmenin ardından Adıyaman'da güncel litre fiyatları şöyle:

Benzin: 64,74 TL

Motorin: 79,78 TL

LPG: 35,44 TL

Öte yandan büyük şehirlerde fiyatlar da açıklandı.

İstanbul:

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara:

Benzin: 62,90 TL

Motorin: 77,80 TL

LPG: 35,10 TL

İzmir:

Benzin: 62,70 TL

Motorin: 77,65 TL

LPG: 35,00 TL

Kaynak : PERRE