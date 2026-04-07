Adıyaman'da 54 yaşındaki Mustafa Uygul yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 9111 Sokak içerisindeki evde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Uygul isimli vatandaş yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yaşanılan durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Uygul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Mustafa Uygul'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Mustafa Uygul'un kesin ölüm nedeninin tamamlanacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.