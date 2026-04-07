DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, bir dizi temas kapsamında Adıyaman'a geldi. Kentteki ziyaretleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Ekmen, Çelikhan'ın yatırım ve destek konusunda ihmal edilip edilmediği sorusuna ilişkin 'Böyle bir ifade kullanmayalım ancak ihmal edildiğini düşünebiliriz' diyerek, ilçenin elektrik, itfaiye ve çöp toplama aracı gibi acil ihtiyaçlarda beklenen desteği alamadığını söyledi.

'Ziyaretime Çelikhan Belediyesi'ni Ziyaret Ederek Başladım'

Ziyaret programına Çelikhan'dan başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Ekmen, Belediye Başkanı Mahmut Şahin'in kısıtlı imkânlara rağmen önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, 'Ben de ziyaretlerime Çelikhan ilçesi ve Çelikhan Belediyesi'ni ziyaret ederek başladım. Çelikhan Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Şahin, gerçekten belediyenin ekonomik imkânlarına göre kısıtlı şartlarda önemli bir görevi 2 yıldır başarıyla ifa ediyor. Bu güzel temsiliyet için de ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Hükümet İçin Küçük Ama Çelikhan İçin Büyük Yatırımlar Gerekli'

Çelikhan Belediyesi'nin ekonomik kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Ekmen, merkezi bütçe dışında ek desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 'Çelikhan'ın ilçe olarak ekonomik büyüklüğü ve oradaki ticari hacim nedeniyle belediyenin, merkezi iktidardan ve bütçeden gelen yardımlar dışında önemli bir kendi bütçesi yok. Personel bütçesi önemli bir kalem ancak bununla birlikte birkaç konuda ilgili bakanlıklarımıza daha önce ifade ettiğimiz hususları bir kez daha dile getireceğiz. Hükümet için küçük ama Çelikhan için büyük ihtiyaçlar söz konusu' dedi.

'Güneş Enerjisi Yatırımı Rahatlatabilir'

Belediyenin su ve elektrik giderlerinin azaltılmasına yönelik önerisini paylaşan Başkan Yardımcısı Ekmen, küçük ölçekli bir enerji yatırımıyla önemli tasarruf sağlanabileceğini belirterek, 'Bunlardan ilki belediyenin en önemli gider kalemlerinden olan su ve elektrik giderleri. Oysa çok küçük ve sembolik bir yatırımla 500-600 KW'lık güneş enerjisi yatırımı belediyeyi elektrik faturası konusunda rahatlatabilir. Bu da hem belediyenin diğer alanlarda daha iyi hizmet etmesini sağlar hem de vatandaşların su giderlerinin azalması anlamına gelir. Belediye bu giderler azaldığında buna uygun bir fiyat politikası da izleyecektir' ifadelerini kullandı.

'Çöp Kamyonu ve İtfaiye Aracı Konusunda Daha Büyük Ebatlı Hibe Desteğine İhtiyaç Var'

Çöp kamyonu ve itfaiye aracı ihtiyacının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydeden Başkan Yardımcısı Ekmen, şu değerlendirmede bulundu:

'İkinci olarak, Belediyeler Birliği'nden geçen yıl hibelendirilen bir çöp kamyonu var ancak yetersiz. Daha nitelikli ve daha büyük ebatlı bir hibe desteğine ihtiyaç var. Bunun için hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Vahap Seçer'e hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a taleplerimiz olacak.'

Yangınlara müdahalede kapasite sorunu bulunduğunu da dile getiren Başkan Yardımcısı Ekmen, bu eksikliğin hibe yoluyla giderilmesi gerektiğini belirterek, 'Bir üçüncü konu ise Çelikhan'da 4 ya da 5 katlı bir binanın son katında bir yangın çıkması hâlinde, Allah muhafaza, belediyenin itfaiye aracının kapasitesinin ikinci kattan sonraki yangınlara müdahalede yetersiz kalmasıdır. Bunun da ilgili bakanlıklar ve Belediyeler Birliği tarafından hibe ile çözülmesi gerekiyor. Çünkü belediyenin kendi imkânları böyle bir aracı almaya müsait değil' ifadelerini kullandı.

'Yeni Yol Önemli Bir Fırsat Barındırıyor'

Malatya yolunun yeni güzergâhının Çelikhan için fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ekmen, ilçenin bu sürece hazırlanması gerektiğini söyleyerek, 'Yeni yapılan Malatya yolunun Çelikhan güzergâhından geçmesi ilçemiz için önemli bir fırsat barındırıyor. Ancak bu aynı zamanda Çelikhan'ın bazı hizmetlere hazır olmasını da gerektiriyor. Örneğin güzergâh üzerinde benzin istasyonları, turistik yönüyle adeta cennet olan Çelikhan'da günübirlik ziyaretler ve kalıcı konut ihtiyacı için çeşitli yatırımlar gerekiyor' dedi.

'Küçük Sanayi Sitesi Yok'

İlçenin önemli eksiklerinden birinin küçük sanayi sitesi olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Ekmen, bu konuyu ilgili makamlarla görüştüklerini aktararak, 'Yol güzergâhındaki önemli ihtiyaçlardan biri de Küçük Sanayi Sitesi. Bugün Çelikhan ilçemizin bir küçük sanayi sitesi yok. Bu belediyenin doğrudan sorumluluğunda olan bir konu değil ancak Çelikhan için önemli bir ihtiyaç. Bunu da diğer konular gibi hem Valimiz Sayın Dr. Osman Varol hem de Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ile istişare ettik' dedi.

'Çelikhan İçin Destek Talep Ettik'

Adıyaman'daki temaslarda deprem sonrası ihtiyaçların da ele alındığını kaydeden Başkan Yardımcısı Ekmen, destek taleplerini ilettiklerini belirterek, 'Her iki makamı da ziyaret ederek hem Adıyaman'ımızın deprem sonrası durumu hakkında detaylı ve kapsamlı bir istişare yapma imkânı bulduk hem de Çelikhan Belediyemizin ve ilçemizin bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında desteklerini talep ettik. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde gerek valilik ve belediye başkanlığı gerekse Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla Çelikhan ilçemizin bu sorunları giderilir' dedi.

'Adıyaman Baro Başkanımızla Kapsamlı Bir Değerlendirme Yapma İmkânı Bulduk'

Baro ziyaretine ilişkin de bilgi veren Başkan Yardımcısı Ekmen, hukuk sistemi ve mesleki sorunların ele alındığını belirterek, 'Ayrıca Adıyaman Baro Başkanımızı da ziyaret ettik. 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle Baro Başkanımızla Türkiye'deki hukuk eğitimi, adliye, yargı, HMK ve CMK uygulamaları, ihtiyacı olanlara devlet desteğinin sağlanması, staj süreleri gibi başta avukatlık mesleği olmak üzere yargı ve adaletin hali üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapma imkânı bulduk' ifadelerini kullandı.

'Çelikhan'ın Bazı Konularda İhmal Edildiğini Düşünebiliriz'

Çelikhan'ın yatırım ve destek konusunda ihmal edilip edilmediğine ilişkin soruya yanıt veren Başkan Yardımcısı Ekmen, doğrudan 'cezalandırma' ifadesini kullanmak istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

'Böyle bir ifade kullanmayalım ancak ihmal edildiğini düşünebiliriz. Belediyelere gelecek merkezi bütçe kalemleri zaten yasayla belirlenir. O kalemlerde bir eksiltme yok ancak elektrik faturası, itfaiye aracı, çöp toplama aracı gibi bir ilçenin acil ihtiyaçları ile taziye evinin yapımı gibi konular, AK Parti'li belediyelerde diğer belediyelerle kardeş belediye ilan edilerek hibe yardımı yapılması ya da bakanlıkların doğrudan hibeleriyle ilerlerken, Çelikhan Belediyesi'nde bugüne kadar böyle bir destek göremedik. Umut ediyoruz ki bu saatten sonra bu açık kapatılır.'

