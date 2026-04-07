Edinilen bilgilere göre, E.D. sevk ve idaresindeki 02 AFE 095 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Tepecik Köprüsünün demir bariyerlerine çarptı. Demirlerin araca saplanması sonucu araç hem durabildi hem de köprüden düşmesini engelledi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü E.D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA