Adıyaman Belediyesi, son günlerde basın yayın organlarında yer alan mali yapı, kredi kullanımı ve taşınmaz satışlarına ilişkin iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, belediyenin borçsuz olduğu ve tüm mali işlemlerin şeffaf şekilde yürütüldüğü duyuruldu.

Kredi Kullanımı: İddialar Manipülasyon

Açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi daireleri veya Emekli Sandığı'na herhangi bir borcun bulunmadığı vurgulanarak, 6 Şubat depremleri sonrası ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında oluşan yükümlülüklerin yasal çerçevede faizsiz olarak ertelendiği ve taksitlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye tarafından öne sürülen 1 milyar 620 milyon TL'lik kredi kullanımının gerçek dışı olduğu belirtilerek, 'Belediyemiz tarafından 1 milyar 620 milyon TL tutarında kredi kullanıldığına dair öne sürülen rakamlar tamamen hayal ürünüdür. Belediyemizin gelir yapısı ve bütçe dengeleri göz önüne alındığında, bu ölçekte bir kredi kullanımı yasal olarak da mümkün değildir. Hiçbir belgeye dayanmayan bu iddialar, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan birer manipülasyon çabasıdır' denildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

'Son günlerde bazı basın yayın organlarında Belediyemizin mali yapısı, kredi kullanımı ve taşınmaz işlemlerine ilişkin gerçeği yansıtmayan, kasıtlı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya dönük haberler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Öncelikle açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade ediyoruz ki: Haberlerde iddia edildiği gibi Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, vergi dairelerine ya da Emekli Sandığı'na herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

6 Şubat depremleri sonrasında ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında oluşan yükümlülükler ise, yasal düzenlemeler çerçevesinde faizsiz olarak ertelenmiş ve taksitlendirilmiştir. Bu süreçteki borçlar da ilgili mevzuat doğrultusunda kapatılmıştır.

Belediyemiz tarafından 1 milyar 620 milyon TL tutarında kredi kullanıldığına dair öne sürülen rakamlar tamamen hayal ürünüdür. Belediyemizin gelir yapısı ve bütçe dengeleri göz önüne alındığında, bu ölçekte bir kredi kullanımı yasal olarak da mümkün değildir. Hiçbir belgeye dayanmayan bu iddialar, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan birer manipülasyon çabasıdır.

Göreve geldiğimiz tarihten bu yana belediyemiz bünyesinde yalnızca iki kredi kullanılmış olup; bunlardan ilki Temmuz 2025 tarihinde devam eden projelerimizin aksamaması adına kullanılan 100 milyon TL'dir. İkinci kredi ise Ocak 2026'da, İndere bölgesine taşınan deprem mağduru hemşehrilerimizin ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için şehrimize kazandırdığımız 10 adet yeni toplu taşıma otobüsünün alımı amacıyla kullanılan 111 milyon TL'dir.

Bu kredilere ilişkin bugüne kadar toplam 61 milyon TL tutarında geri ödeme yapılmış olup, borçların geri kalan kısmı da belirlenen takvim ve plan dahilinde düzenli olarak ödenmektedir. Şeffaflık ilkemiz gereği tüm mali tablolarımız denetime açık şekilde yönetilmektedir.

Taşınmaz satışıyla ilgili iddialar da gerçeği yansıtmamakta olup, yine kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Tartışma konusu yapılan Altınşehir Mahallesi'ndeki alan, mevcut yönetimimizin görev süresinden çok önce, 2018 yılındaki imar revizyon planı ile park alanı vasfını yitirmiş ve konut alanına dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu parselin hukuki statüsü, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden yıllar önce belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmazın belediye hizmetinde kullanılması veya konut üretimi için değerlendirilmesi teknik olarak mümkün olmadığından, yasal prosedürlere uygun, tamamen şeffaf ve açık ihale usulüyle satış işlemi gerçekleştirilmiştir. 'Başka taşınmazlar da satılacak' şeklindeki mesnetsiz söylemler, gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde somut bir veriye dayanmayan algı operasyonlarından ibarettir.

Adıyaman Belediyesi olarak tüm mali süreçlerimizi hukuka uygun, denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Her kuruşun hesabını veren bir anlayışla, halkımızın kaynaklarını doğrudan ulaşım, altyapı ve yaşam kalitesini artıran hizmetlere yönlendiriyor; tüm bu süreçleri kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşıyoruz.

6 Şubat'ta ağır yaralar alan şehrimizin yeniden inşa sürecindeki çalışmalarını açıkça baltalamayı hedefleyen; gazetecilik adı altında, belgeye ve doğrulanmış bilgiye dayanmayan kirli iddialar üzerinden kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmaya yönelik, hayâl ürünü ve uydurma söylem ve haberlere karşı doğru bilgileri paylaşmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz. Temel gayesi yalnızca olumsuz algı oluşturmak olan bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ediyor; tüm çalışmalarımızı şeffaflık ilkesi doğrultusunda halkımızın takdirine sunuyoruz.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK