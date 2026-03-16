Toplantıda, ülke genelinde yürütülen sağlık yatırımları ve sunulan hizmetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, toplantıda kentte yürütülen sağlık yatırımları ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

“Deprem ve Afetlere Karşı Güçlü Altyapı”

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Şirik, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu öncülüğünde Adıyaman’da sağlık hizmetlerini daha erişilebilir, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni hastane projelerimizle acil servis kapasitesini artırıyor, modern yoğun bakım üniteleri kuruyor ve branş çeşitliliğini genişletiyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın mahallelerinde hızlı ve güvenli şekilde hizmet almasını sağlıyoruz. Kırsal bölgelerde mobil sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyor, anne-bebek sağlığı ve yaşlı bakımına yönelik projelerimizi artırıyoruz. Ambulans filomuzu yenileyerek teknolojik donanımı yüksek araçlarla daha hızlı müdahale imkânı sunuyoruz. Deprem sonrası ortaya çıkan ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak afetlere karşı dayanıklı sağlık altyapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde sağlık çalışanlarımızın özverisi bulunuyor. Onların gayretiyle Adıyamanlı hemşehrilerimizin sağlık hizmetine en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Prof. Dr. Mehmet Şirik ayrıca, sağlık alanında yapılan çalışmalara verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve Adıyaman milletvekilleri Prof. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış ile Hüseyin Özhan’a teşekkür ederek, “İsimlerini tek tek sayamadığım tüm değerli katkı sunanlara en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi