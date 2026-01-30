2025-2026 Sezonu Kulüplerarası Basketbol U-18 Kızlar İl Birinciliği müsabakaları, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Müsabakalar sonucunda Kahta Gençlik SK il birincisi olurken, 1970 Kahta Lisesi SK il ikinciliğini, Kahta Atak SK ise il üçüncülüğünü elde etti.

İl birincisi olan Kahta Gençlik SK, 17-21 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda ili temsil edecek.

Müsabakaların ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, dereceye giren takımları ziyaret ederek sporcuları tebrik etti. Yetkililer, Bölge Şampiyonası'nda ili temsil edecek Kahta Gençlik SK'ya başarı dileklerini iletti.

Kahta Gençlik SK başta olmak üzere dereceye giren tüm kulüpler tebrik edilirken, sporculara Bölge Şampiyonası'nda başarılar dilendi.

