Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 oranında azaldı. Aylık bazda kamyon, otobüs ve minibüs kategorilerinde artış görülürken; traktör, motosiklet, otomobil, kamyonet ve özel amaçlı taşıtlarda düşüş kaydedildi.

Öte yandan TÜİK verilerine göre Adıyaman'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 162 bin 989 oldu. Kentteki taşıt türlerine göre dağılım ise şöyle sıralandı:

Otomobil: 70 bin 781

Motosiklet: 37 bin 854

Kamyonet: 21 bin 341

Kamyon: 4 bin 884

Minibüs: 4 bin 497

Otobüs: 412

Özel amaçlı taşıt: 22 bin 770

Kaynak : PERRE