Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında, vatan, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerinin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı vurgulandı.

Mesajda, 'Vatan uğruna canını hiçe sayan, soğuğa, yokluğa ve ölüme karşı fedakârlıkla yürüyen aziz Mehmetçiklerimiz, Türk milletinin onur nişanını oluşturdular' ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, 111 yıl önce Sarıkamış'ta kardan kefenlere bürünen kahraman askerlerin, ebedî koruyucularımız olarak milletin gönlünde yer ettiğini belirterek, şehitlerin ruhunun şad, mekanlarının cennet olmasını diledi.

