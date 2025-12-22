SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Sezgin Barutçu, tedavi edilmeyen veya kontrolsüz seyreden inflamatuvar bağırsak hastalıklarının (İBH) ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Barutçu, 'İBH; Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi, bağırsaklarda uzun süreli iltihaba yol açan kronik hastalıklardır. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin bağırsaklara aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar' ifadelerini kullandı.

Belirtiler:

Hastalık genellikle genç yaşlarda başlıyor ve dönem dönem şiddetlenebiliyor. Karın ağrısı, ishal (bazen kanlı), kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve makatta ağrı en sık görülen belirtiler arasında. Ayrıca bağırsak dışı sistemler, özellikle eklem, göz, cilt ve karaciğer de etkilenebiliyor.

Tedavi ve Riskler:

Doç. Dr. Barutçu, tedavideki temel hedefin iltihabı azaltmak, şikayetleri gidermek, hastalığın alevlenmesini önlemek ve kişinin normal yaşamına devam etmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Tedavi edilmeyen İBH'nin besin emilimini bozarak vitamin ve mineral eksikliklerine, ciddi kilo kaybına, bağırsak darlıklarına ve cerrahi gereksinimlere yol açabileceğini kaydeden Barutçu, uzun süren bağırsak kanamalarının demir eksikliği anemisine ve fistüllerin de enfeksiyon riskine neden olabileceğini söyledi. Ayrıca uzun süreli ülseratif kolit ve tüm kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında kolon kanseri riskinin arttığını belirtti.

Barutçu, 'Günümüzde gelişmiş ilaçlarla hastalık çoğu zaman kontrol altına alınabiliyor. Düzenli kontroller, doktorun önerdiği ilaçları aksatmamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları tedavinin temel parçalarıdır' ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Barutçu, uzun süren ishal veya karın ağrısı, dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı, ateş ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE