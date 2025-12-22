Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Bakan Tunç, vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Mesajında, Sarıkamış'ta gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahraman askerlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tunç, şehitlerin emaneti olan vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı bayrağın ilelebet özgürce dalgalanacağını ifade etti.

Bakan Tunç, Sarıkamış şehitlerinin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak : PERRE