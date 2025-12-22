Adıyaman ili genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı Haftalık Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, AFAD İl Müdürü, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda; il merkez ilçesi ve köylerinde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin konut dağıtımları, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşması amacıyla atılacak adımlar istişare edildi.

Ayrıca sağlık alanında sunulan hizmetlerin mevcut durumu ile yapımı devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ele alındı. Eğitim alanındaki mevcut ve planlanan yatırımlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Genel sunumlar kapsamında sahada tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar değerlendirilerek, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ilimizin ihtiyaçlarının yakından takip edilmeye devam edileceği, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

