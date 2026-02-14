Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır ve meclis üyeleriyle birlikte, S.S. Esentepe Minibüs Otobüs ile Yolcu Taşıma Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile S.S. 15 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Hastane Minibüs Kooperatifi yöneticileri ve esnafıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, artan maliyetler karşısında zorlanan taşımacı esnafının durumu, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve değişen şehir yapısına uygun yeni güzergâh düzenlemeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca, esnafın ekonomik yükünü hafifletmeyi ve ulaşım hizmetlerinde verimliliği artırmayı hedefleyen 'Güç Birliği' modeli masaya yatırıldı.

Başkan Tutdere, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Esnafımızın kazancını ve hemşehrilerimizin konforlu ulaşımını güvence altına alan bu yeni ulaşım modelini; ortak akılla, birlikte hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE