ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, örgütün altyapı tesisleri ile silah depolarının hassas güdümlü mühimmatla imha edildiği belirtildi.

3-12 Şubat tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda, DEAŞ'ın sahadaki varlığını zayıflatmaya yönelik olarak Suriye genelinde 30'dan fazla hedefe toplam 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen önceki operasyonlara da yer verildi. Bu süreçte örgüte ait bir iletişim merkezi, stratejik öneme sahip lojistik bir nokta ile çeşitli silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu aktarıldı.

Saldırıların, 20 Aralık'ta başlatılan 'Şahin Gözü Operasyonu (Operation Hawkeye Strike)' çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi. Söz konusu operasyonun, 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen ve 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına karşılık başlatıldığı hatırlatıldı.

Öte yandan Son iki aylık süreçte gerçekleştirilen planlı operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ya da yakalandığı, örgüte ait 100'ün üzerindeki altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği aktarıldı.

