Altın fiyatları 15 Şubat Pazar günü itibarıyla yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta 7 bin 18 lira seviyesine yükselirken, cumhuriyet altını 47 bin 271 liradan işlem gördü.

Hafta sonu 11 bin 584 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yükselerek 11 bin 755 liraya çıktı.

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 7.075,01 lira, satış fiyatı 7.075,98 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın alış fiyatı 11.958,00 lira, satış fiyatı ise 12.057,00 lira seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın alış fiyatı 5.033,68 dolar, satış fiyatı ise 5.034,59 dolar olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE