Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerine yönelik başlattığı yeni düzenlemede bankalara verilen uyum süresi doluyor. Kurum, bankalardan hem teknik hem de idari hazırlıklarını tamamlamasını isterken, özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi yönünde hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bankalara iletilen talimatlarda; müşterilerle doğrudan iletişime geçilmesi, gelir bilgilerinin dijital platformlar üzerinden toplanması ve doğrulanmasına yönelik mekanizmaların kurulması yer aldı. Ayrıca söz konusu harcama kalemlerinin etkilenmemesi için gerekli yazılım ve sistem altyapısının oluşturulması gerektiği vurgulandı. Düzenlemenin sorunsuz işlemesi adına teknik çalışmaların en geç üç ay içinde bitirilmesi talep edildi.

Ocak ayı sonunda alınan karar doğrultusunda, limit düzenlemelerinde kişilerin tek bir bankadaki kartı değil, farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da yeni limit belirleme sürecine dahil edilecek.

Uygulamanın ilk aşamasında toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için herhangi bir düşüş öngörülmüyor. Ancak bu tutarın üzerindeki limitlerde kademeli indirim gündeme gelecek. 400 bin liranın altındaki kart sahiplerinin mevcut limitleri korunacak.

Düzenleme kapsamında, limit indirimi sonrasında toplam limiti 400 bin lira veya altına gerileyen müşteriler, bu seviyeye kadar yapacakları artış başvurularında gelir belgesi sunmadan işlem yapabilecek. Daha yüksek artış taleplerinde ise resmi gelir beyanı şartı aranacak.

Yüksek limitli kartlarda ise kullanılmayan bakiyeler üzerinden yeniden hesaplama yapılacak. Kullanılmayan limitin belirli oranlarda düşürülmesiyle yeni kart limitleri oluşturulacak.

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan müşterilerde de indirime gidilecek. Bu grupta limitler, hesap kesim dönemleri esas alınarak kullanılabilir bakiyenin en düşük olduğu seviyenin yüzde 80'i baz alınarak belirlenecek.

2026 yılı itibarıyla yapılacak yeni kredi kartı başvurularında da daha sıkı kriterler uygulanacak. İlk yıl için kart limiti, net aylık gelirin en fazla iki katı olacak; ikinci yılda ise bu oran dört kata kadar yükselebilecek.

Bankalar değerlendirmelerinde gelir durumu, kredi notu, mevcut borçluluk ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

Kaynak : PERRE