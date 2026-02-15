DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, ekonomi politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Anaç, kamu bütçesinden faize yapılan ödemeler üzerinden hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi. Ocak ayında devletin kasasından faize 454 milyar lira ödendiğini belirten Anaç, 'Emekliye, işçiye, çiftçiye, öğrenciye gelince 'kaynak yok' deniliyor. Ama söz konusu faiz olunca musluklar sonuna kadar açılıyor' dedi.

Söz konusu ödemenin Hazine'nin bir ayda yaptığı en yüksek faiz ödemesi olduğunu ifade eden Anaç, 'Bu bir tercih değilse nedir?' ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde emekli ve asgari ücretlilerin gelir durumuna dikkat çeken Anaç, işçilerin enflasyon karşısında ezildiğini, çiftçilerin mazot ve gübre fiyatları altında zorlandığını, öğrencilerin ise barınma ve beslenme sorunlarıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Anaç, 'Üretimi değil borcu büyüten, sanayiciyi değil finans çevrelerini önceleyen, emeği değil sermayeyi koruyan bir anlayışın faturasıdır bu. Ve bu rekor faiz ödemesinin altında siyasi sorumluluk vardır' dedi.

Faiz ödemesine ayrılan kaynağın sosyal alanlarda kullanılabileceğini savunan Anaç, '454 milyar lira; milyonlarca emekliye insanca yaşayacak maaş, asgari ücretliye erimeyen gelir, çiftçinin borçlarının silinmesi ve öğrencinin barınma sorununun çözülmesi demektir' değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda bütçe önceliğinin emeği korumak olması gerektiğini vurgulayan Anaç, 'Kaynak vardır. Ama emekçiye değil, faize gitmektedir. Ve bu bir ekonomik zorunluluk değil, siyasi tercihtir' dedi.

Kaynak : PERRE