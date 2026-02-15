AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, mesajında Kahtalı Mıçe'yi rahmetle andıklarını belirtti. Kurt, sanatçının sesiyle gönüllere dokunduğunu, türkülerinde memleket sevgisi, hasret ve insan hikayelerini yaşattığını ifade etti.

Kahtalı Mıçe'nin yalnızca bir müzisyen olmadığını kaydeden Kurt, sanatçının Adıyaman'ın ve Kahta'nın sesi, Anadolu'nun yüreği olduğunu vurguladı. Kahta'dan çıkan güçlü bir ses olarak tanınan sanatçının, samimiyeti, içtenliği ve türkülerindeki derin hüzünle hafızalarda iz bıraktığını belirtti.

Kurt, sanatçının türkülerinin farklı dillerde yaşamaya devam ettiğini, hatırasının ise kalplerde yer aldığını ifade ederek, 'Aziz hatırası kalır. Rabbimin mekanını cennet, makamını âli eylesin' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE