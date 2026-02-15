PİAR Araştırma tarafından 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 26 ilde, 2 bin 260 katılımcıyla CATI yöntemiyle yapılan araştırmada hata payının ±2,06 olduğu bildirildi.
Araştırmaya göre siyasi partilerin oy potansiyeli şöyle sıralandı:
Cumhuriyet Halk Partisi - %46,7
Adalet ve Kalkınma Partisi - %43,5
İYİ Parti - %22,6
Milliyetçi Hareket Partisi - %18,1
Türkiye İşçi Partisi - %15,7
DEVA Partisi - %14,9
DEM Parti - %13,0
Zafer Partisi - %12,8
Yeniden Refah Partisi - %11,2
Saadet Partisi - %9,3
Bağımsız Türkiye Partisi - %9,2
Demokrat Parti - %5,3
Büyük Birlik Partisi - %4,8
Gelecek Partisi - %4,2
Anahtar Parti - %3,0
Genç Parti - %2,8
Doğru Yol Partisi - %2,6
HÜDA PAR - %2,2
Anavatan Partisi - %1,3
Ses Partisi - %0,8
Kaynak : PERRE