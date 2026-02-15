PİAR Araştırma tarafından 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 26 ilde, 2 bin 260 katılımcıyla CATI yöntemiyle yapılan araştırmada hata payının ±2,06 olduğu bildirildi.

Araştırmaya göre siyasi partilerin oy potansiyeli şöyle sıralandı:

Cumhuriyet Halk Partisi - %46,7

Adalet ve Kalkınma Partisi - %43,5

İYİ Parti - %22,6

Milliyetçi Hareket Partisi - %18,1

Türkiye İşçi Partisi - %15,7

DEVA Partisi - %14,9

DEM Parti - %13,0

Zafer Partisi - %12,8

Yeniden Refah Partisi - %11,2

Saadet Partisi - %9,3

Bağımsız Türkiye Partisi - %9,2

Demokrat Parti - %5,3

Büyük Birlik Partisi - %4,8

Gelecek Partisi - %4,2

Anahtar Parti - %3,0

Genç Parti - %2,8

Doğru Yol Partisi - %2,6

HÜDA PAR - %2,2

Anavatan Partisi - %1,3

Ses Partisi - %0,8

Kaynak : PERRE