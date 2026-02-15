Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Işıldak, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam namazı ile yatsı namazı arasındaki sürenin mevsim itibariyle 1 saat 20 dakika olduğunu ve namaza katılacaklar için bu sürenin artırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Yatsı ezanı vaktinin yarım saat ileriye alınması yararlı olacak, dinen de sakıncalı olmayacaktır' ifadelerini kullandı.

Işıldak, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'19.2.2026 tarihinde başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam namazı ile yatsı namazı arasındaki süre mevsim itibariyle 1 saat 20 dakikadır.

Dernek Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Mithat Solgun'un önerdiği üzere, yatsı ve teravih namazlarına gitmek isteyenlerin gerek sindirim sistemlerinin dinlenebilmesi ve gerekse camilere ulaşabilmeleri amacıyla bu sürenin artırılması için yatsı ezanı vaktinin yarım saat ileriye alınmasının yararlı olacağını, dinen de sakıncalı olmayacağını düşünmekteyiz.

Ülkeye de örnek olabilecek bu uygulamanın başlatılması için Adıyaman Valiliği ve İl Müftülüğü'nün şimdiden gerekli düzenlemeyi yapacağına inanıyoruz.'

Kaynak : PERRE