'Adıyaman ve Kahta denilince ilk akla gelen isim'

Alsan, mesajında Kahtalı Mıçe'nin yalnızca bir sanatçı değil, bölgenin kültürel hafızası olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Hiç kimse Adıyaman'ın tanıtımına onun kadar fayda sağlamamıştır. Hem Adıyaman hem Kahta denildiğinde akla gelen ilk isim hep rahmetli Mıçe ağabeyimiz olmuştur. Sesiyle, sözüyle, içtenliği ve bizden samimiyetiyle girdiği her ortamda iz bırakmıştır. Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da kültürümüzde, sazımızda ve sözümüzde sonsuza kadar yaşayacaktır.'

Kahtalı Mıçe'nin yaşamına kısa bir bakış

Asıl adı Mustafa Kahtalı olan Kahtalı Mıçe, Kahta'da doğdu. Halk müziği geleneğini, yöresel dil ve anlatımıyla birleştirerek geniş kitlelere ulaştıran sanatçı; Adıyaman ve çevresinin acılarını, sevinçlerini ve gündelik yaşamını eserlerine taşıdı. Uzun yıllar boyunca sahnede ve kayıtlarında sesiyle yer aldı; yerel kültürün ulusal ölçekte tanınmasında öncü rol oynadı. Sanat yaşamı boyunca, yöre insanının sesi olmayı önceleyen bir duruş sergiledi.

'Kültürümüzde yaşamaya devam edecek'

Anma mesajını, yaşayan yerel sanatçılara iyi dileklerle tamamlayan Alsan, 'Bu vesileyle yaşayan tüm yerel sanatçılarımıza sıhhat, afiyet ve başarılar diliyor; ahirete göçmüş ustalarımızı rahmetle anıyorum. Kahtalı Mıçe'yi saygı ve özlemle yad ediyorum' dedi.

Kahtalı Mıçe, eserleri ve bıraktığı kültürel mirasla Adıyaman'ın müzik belleğinde yaşamaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE