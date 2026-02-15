Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, kredi kullanımı konusunda çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, 'Açık açık konuşalım; bu ülkede tarım bilinçli olarak bitiriliyor. Türkiye yurt dışına bağımlı hale getiriliyor. AK Parti çiftçinin değil, yurt dışından gıda ve hayvan ithal edenlerin menfaatini düşünüyor' dedi.

'Şunu Bilsin; Bu Gidişi Durdurmayacağım'

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında söylediği sözlere değinerek, 'Şunu bilsin; hiç niyetim yok, bu gidişi durdurmayacağım. Millet sizi yolluyor, gidiyorsunuz, bunu durdurmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişini durduramayacaksın. Biz kazanacağız' ifadelerini kullandı.

'Muğla'dan Kepçe İle Almışlar, Çay Kaşığıyla Vermişler'

Özel, Muğla'nın ekonomik durumunu değerlendirerek, 'Bakın, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde, 80 yıllık Cumhuriyet hükümetleri 1186 madene ruhsat verdiler. Toplam 1186. O 80 yıldan sonraki 20 yılda AK Parti, 386 bin madene ruhsat verdi. 80 yılda verilenin 20 yılda 350 katını verdi. Bakın Muğla'nın yüzde 60'ını madene açtılar. Muğla'nın yüzde 60'ı maden ruhsat alanıdır. Bu Muğla, bir ilçesini Allah göstermesin vermeyi kabul etsen, Almanya'nın tapusunu üstüne yaparlar; öyle bir yer bu Muğla. Bir ilçesini, bir ilçesini tut şuradaki bir ilçesini 'Vereyim mi sana?' de, Almanya'nın tapusunu verirler sana. Hollanda'yı verirler sana. İngiltere'nin yarısını verirler sana. Bu Muğla'nın yüzde 60'ını maden ruhsatına açtı bunlar' dedi.

'Çiftçi Yüzde Birini Hak Ediyorken Binde İkisini Verdiler'

Özel, iktidarın doğa ve tarıma yönelik politikalarını eleştirerek, 'Biz Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nin saygıdeğer başkanına, değerli üyelerine sesleniyorum: Bizim Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen başvurularımız var. Arkadaşlarımızın hak ihlalleri için, arkadaşlarımızın sağlıkları için, özgürlükleri için ya da çok farklı konularda... Hiçbiri için beklemeye tahammülümüz yok ama Allah rızası için; oradaki kızılçam ormanları için, meşeler, kestaneler için, zeytinler için, orada yaşayan o zavallı küçücük tilki yavrusu için, porsuklar için, tavşan için, saka kuşu için, arı kuşu için, orada hayatın devamını sağlayan arı kolonileri için, 200 tür bitki için, 100 farklı kuş türü için Anayasa Mahkemesi'ne burada Milas meydanından çağrıda bulunuyorum. Ve bu canlılar için ve bu güzel memleket için Anayasa Mahkemesi'ne 'lütfen' diyorum. Sizlere rica ediyorum; bu milletin sesini duyun, bu ormanın sesini duyun, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin, bu günahkar Erdoğan'a 'Dur' deyin, 'dur' deyin! Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyeleri; bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda o orman köylüsünü düşünün. Onun için mücadele eden 80 yaşında bastonuyla direnen teyzeyi, onun akıttığı gözyaşını düşünün. Oraları maden olduğunda yok olacak olan o hayvanları, o güzelim ağaçları düşünün. Ve bir tane zeytinin bile kıymetini düşünün ve 1,5 milyon zeytin ağacının kesimine 'Dur' demek sizin yetkinizde. Bu gece onları düşünün ve artık bu başvuruyu öne çekin, görüşmesini yapın, bu katliama 'Dur' deyin. Sizden bunu bekliyoruz. Bu iktidar doğaya iyi gelmedi. Tarıma iyi gelmedi. Baktığınızda kimseye iyi gelmedi. Ne çocuklara, yeni doğan bebeğe de iyi gelmedi. Çocuğa da iyi gelmedi. Kadına iyi gelmedi. Yoksula iyi gelmedi. Orta direğe iyi gelmedi. Memura, işçiye iyi gelmedi. Çiftçiye de iyi gelmedi' dedi.

'Afet Konutunda Faiz Olmaz'

Özel, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili olarak, 'Buradan deprem bölgesine bir kez daha selam olsun. Biliyorsunuz deprem bölgesine bir hafta gittim, 55 tane orada program yaptık. Her programda şunu anlattım: Dedim ki depremden sonra bu milletten Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni iki kez istediniz, verdiler. KDV'yi ikide katladınız, ses etmediler. ÖTV'leri arttırdınız, 'deprem için' diye ödediler. Yurt dışı çıkış harcından tutun her harcı arttırdınız. Toplam bağış kampanyalarıyla birlikte 71 milyar dolar toplandı. Ne yaptılar? 40 milyar dolarla 'Konutlar bitti' diye hesap yaptılar, onların yalancısıyız. Yani konutlara lazım olan para toplandı ve 31 milyar da fazlası var. Ama depremzedeye anahtar vermeden önce senet imzalatıyorlar. Ve 'Nokta nokta nokta TL borçluyum, nokta nokta nokta faiz ödeyeceğim.' 100 kere söyledim; afet konutunda faiz olmaz ama orayı çizince anahtar vermiyorlar' dedi.

'Erken Seçim Sandığını İstiyoruz'

Özel, konuşmasını, 'Biz Erdoğan'dan asgari ücrete zam, emekliye zam, depremzedeye bedava konut, öğrenciye yurt, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa istemiyoruz. Erdoğan'dan bir tek şey istiyoruz: Erken seçim sandığını istiyoruz' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE