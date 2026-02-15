Usta Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla Kahta'da anma programı düzenlendi. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, İş İnsanı Ramazan Aslan, sanatçı Latif Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kahtalı Mıçe'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin güçlü sesi, mütevazı kişiliği, samimiyeti ve memleketine bağlılığıyla gönüllerde yer ettiğini belirterek, 'Kahtalı Mıçe sadece bir sanatçı değildi. O, Kahta'mızın ve Adıyaman'ımızın sesi, aynı zamanda bir kültür elçisiydi. Türküleriyle bu toprakların acısını, sevincini ve hikâyesini tüm Türkiye'ye taşıdı. İlçemiz için bir değer, bir gönül insanıydı. Türk halk müziğine kattığı eserlerle adını ölümsüzleştirmiştir. Bizlere düşen görev, onun hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Onu her zaman saygı, rahmet ve minnetle anacağız' dedi.

Anma programı, Kahta Çağrı Camisi'nde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerif ve dualarla gerçekleştirildi.

Etkinlikler, akşam saat 19.30'da Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek salon programıyla devam edecek.

Kaynak : PERRE